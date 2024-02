El PSOE suspèn de militància Ábalos i obre la via a la seua expulsió del partit

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El PSOE ha suspès cautelarment de militància l’exministre José Luis Ábalos i obre la via a expulsar-lo del partit després de la seua decisió de mantenir l’acta de diputat i passar-se al grup mixt, incomplint així l’ultimàtum de l’Executiva Federal perquè renunciés a l’escó davant del cas Koldo. En una resolució difosa als mitjans després de la roda de premsa d’Ábalos al Congrés, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decideix incoar un expedient disciplinari a l’exministre i suspendre'l cautelarment de militància, en aplicació dels estatuts del partit.

El PSOE ha pres aquesta decisió en al·legar que Ábalos ha incomplert amb una exigència de l’Executiva Federal, que dilluns passat li va donar un termini de 24 hores perquè renunciés al seu escó en considerar que té responsabilitat política en el cas en el qual està investigat el seu exassessor Koldo García, pel suposat cobrament de comissions il·legals en la compra de màscares durant la pandèmia. A més, el PSOE indica que ara estudiarà en profunditat el cas, amb la possibilitat d’arribar més lluny amb les sancions previstes si finalment es proven algunes de les faltes imputades a Ábalos, amb mesures com la suspensió d’afiliació, la inhabilitació per a càrrecs públics i orgànics per un període d’entre 2 i 18 mesos o de 18 mesos a 36 mesos, i fins i tot l’expulsió del partit. Tot això dependrà de si el partit estima que Ábalos ha comès una falta greu o molt greu després d’incomplir amb l’exigència de l’Executiva Federal perquè entregués la seua acta de diputat.

En concret, el PSOE considera que Ábalos podria haver comès una falta greu per l’"obstrucció a la tasca i decisions dels òrgans del partit" i tres de molt greus, entre elles "l’abandó del càrrec públic per al qual hagués estat designat o elegit sense la prèvia autorització de l’òrgan competent" de la formació. Així mateix, el PSOE estima que l’exsecretari d’Organització socialista podria haver incorregut en una falta molt greu per actuar "en contra d’acords adoptats pels òrgans de direcció" del partit i per "menyscabar la imatge dels càrrecs públics o de les institucions socialistes".

A partir d’ara, Ábalos disposa d’un termini de cinc dies per fer arribar a l’instructor del seu expedient a Ferraz les proves que estimi oportunes per defensar-se d’aquestes acusacions del seu propi partit.

De moment, l’única decisió en ferm és la seua suspensió cautelar de militància el que implica, segons recorda el PSOE, que Ábalos és lliure de tots els drets i deures com a militant socialista, excepte l’obligació d’abonar puntualment les quotes i de respectar les decisions polítiques dels òrgans de direcció.