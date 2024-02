Aragonès crida comuns i Junts a "fer confiança" al pressupost

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida als grups parlamentaris d'En Comú Podem i Junts perquè "facin confiança" al pressupost que aprova el Govern aquest dimecres: "Ningú que tingui voluntat real per avançar s’hi pot oposar", ha afirmat durant una compareixença aquest matí des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El president ha insistit que no hi ha "cap raó" per no aprovar els comptes del 2024, perquè són "millors" que els del 2022 i el 2023, i ha recordat que comuns i Junts ja hi havien donat suport en anterioritat aquesta legislatura. Aragonès ha subratllat que el "proper pas" de Catalunya ha de ser acabar amb el dèficit fiscal.

El cap del Govern, amb la consellera d'Economia, Natàlia Mas, a primera fila, ha subratllat que el projecte del Hard Rock no depèn dels pressupostos, i que continua el seu procediment tècnic al marge dels comptes. De fet, des de Palau remarquen que encara que els pressupostos es tombessin, el Hard Rock tiraria endavant la seva tramitació amb l'acord empresarial perquè "no depèn en cap cas" dels pressupostos. "No posem ni un euro, ni una mesura, ni s'incorpora cap acord relatiu al Hard Rock", ha emfatitzat Aragonès en referència als comptes que el Consell Executiu ha aprovat aquest matí en una reunió extraordinària -la primera amb la presència el nou viceconseller, Sergi Sabrià.

Aragonès ha conclòs que el que el Parlament votarà les properes setmanes no serà sobre el Hard Rock, sinó sobre el pressupost. Un pressupost que -ha advertit- si no tira endavant el que provocarà serà que tampoc tiraran endavant els recursos que els comptes aporten per a l'àmbit de l'educació, de sanitat, i per lluitar contra la sequera.

"Els pressupostos no s'haurien de sacrificar per altres debats legítims que no hi guarden cap relació", ha manifestat el president durant la compareixença d'avui a Palau. Aragonès ha posat el Govern "a disposició" dels grups fins "l'últim minut" per fer que els pressupostos siguin "una victòria del país" i no del mateix executiu. Govern i comuns han avançat a avui la reunió prevista per demà per continuar les negociacions.