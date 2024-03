El PSOE vol aprovar l'amnistia sense canviar el text

El PSOE es va mostrar ahir confiat que la llei d’amnistia s’aprovi dijous en la Comissió de Justícia del Congrés sense que el text tingui modificacions respecte a la inclusió dels canvis sobre el delicte de terrorisme que exigeix Junts.

La portaveu dels socialistes, Esther Peña, va remarcar ahir que han adoptat una “posició ferma i clara” i va afegir que no tenen previst “fer cap modificació” pel que fa al terrorisme. “Ho diem sempre, ens sentim còmodes i a gust amb el document consensuat amb aquests sis grups parlamentaris i que entenem que aquest dijous pot aconseguir el suport majoritari per aprovar-se en aquesta Comissió de Justícia”, va reblar. El PSOE està convençut que tancarà un acord amb Junts, després que fa un mes els de Carles Puigdemont tombessin l’actual text de la proposta de llei exigint més garanties per als líders del procés investigats per terrorisme.

Esquerra afirma que manté “converses a dos bandes” amb PSOE i Junts i mostra “optimisme”

Mentrestant, la portaveu d’Esquerra Republicana, Raquel Sans, va mostrar “optimisme” sobre la negociació de l’amnistia i, després d’afirmar que tenen “converses a dos bandes” amb PSOE i Junts, va afirmar que “s’estan atansant posicions”.

Per la seua part, el president de la Comissió de Justícia del Congrés, el socialista Lucas Ayala, comunicarà als grups parlamentaris que el nou dictamen sobre la llei d’amnistia es debatrà dijous a les onze del matí. Si la Comissió avala aquest dictamen, la llei arribarà al ple del Congrés la setmana que ve.