Feijóo diu que el PP combatrà la llei a Europa i als tribunals

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va arremetre durament ahir contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, assegurant que el seu acord amb ERC i Junts per aprovar la llei d’amnistia “deixarà impunes delictes gravíssims contra el cor de la Unió Europea”. Ho va dir al Congrés del PP europeu a Bucarest, on va demanar suport als seus companys perquè “no fructifiquin” els “atacs” a l’Estat de Dret i a la independència del Poder Judicial que va assegurar que implica la llei. El líder del PP espanyol, que va assegurar que “combatrem l’amnistia a les institucions europees, espanyoles i als tribunals”, va afirmar que el Govern de Sánchez està “cada dia més acorralat” i és, a més, “més fàcil d’extorsionar pels qui posen com a preu l’Estat de dret”. En aquest sentit, va acusar el president espanyol d’haver aconseguit la investidura “a canvi de la impunitat judicial”.

Feijóo va subratllar que “molts” integrants del PP europeu li han traslladat preguntes sobre Espanya, “tant per l’amnistia dels delictes de corrupció, de terrorisme i contra la integritat territorial d’Espanya, com per la corrupció política al Govern que tristament ja ha arribat a la Fiscalia Europea”, en al·lusió a l’anomenat cas Koldo relatiu a la presumpta trama de mossegades en la compra de mascaretes durant la pandèmia. També el president del PP europeu, Manfred Weber, va carregar contra l’amnistia als afectats pel procés, i va assegurar que Sánchez “s’està convertint en un titella de Puigdemont”. “Vergonya al senyor Sánchez, vergonya als socialistes”, va concloure.Per la seua banda, la secretària general del PP espanyol, Cuca Gamarra, va insistir en el Congrés que recorreran l’amnistia davant del Tribunal Constitucional. “És la llei d’impunitat a canvi de set vots. Avui, amb el seu vot, el PSOE amnistia la corrupció”, va afirmar.L’expresident espanyol Mariano Rajoy va considerar que la “batalla” contra aquesta norma encara “es pot guanyar” amb la Justícia, el PP i el suport de la societat civil que no està disposada a permetre aquest “disbarat”.També Vox, per la seua banda, va clamar contra l’amnistia, que va assegurar que “només serveix per reactivar el cop d’Estat”, i el dirigent de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va acusar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, de mentir sobre la llei a l’afirmar “que afavoreix la convivència i la reconciliació a Catalunya”.

Associacions de jutges critiquen el pacte per la llei

L’Associació Professional de la Magistratura (APM), l’Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i el Fòrum Judicial Independent (FJI) van considerar que el nou redactat de la llei d’amnistia continua sent contrari al Dret europeu. Segons l’APM, es volen amnistiar delictes de corrupció sota la premissa que “tot està emparat per la Comissió de Venècia, quan no està encara l’informe definitiu i si es llegeix l’esborrany, no diu res”.

Brussel·les evita pronunciar-se sobre la llei

La Comissió Europea va indicar ahir que continuarà analitzant “molt acuradament” la llei d’amnistia mentre continuï la tramitació parlamentària, per la qual cosa no presentarà les seues conclusions fins que la norma adopti la forma definitiva.

Òmnium veu en l’amnistia “una conquesta”

El president d’Òmnium, el lleidatà Xavier Antich, va assegurar ahir que l’amnistia és una “victòria” i va avisar que estaran atents a la seua correcta aplicació. L’entitat va afirmar que aquesta llei és “una conquesta de la societat catalana a l’Estat”.

Lambán diu “no sentir-se orgullós” com a socialista

L’expresident d’Aragó Javier Lambán va assegurar ahir, després de l’aval del dictamen de la llei d’amnistia, que no va ser un dia en què es va sentir “especialment orgullós” com a socialista.