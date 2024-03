El PPE ratifica Von der Leyen com a candidata a les europees

El Partit Popular Europeu (PPE) va encimbellar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, com a candidata a repetir al capdavant de l’Executiu comunitari després de les eleccions europees del mes de juny vinent. La presidenta de l’Executiu comunitari va ser nomenada candidata amb 400 vots a favor, 89 en contra i deu vots nuls. Només van votar 499 dels 801 delegats amb dret a vot. Més de 40 caps d’Estat i Govern, d’oposició, comissaris i polítics nacionals de la família popular europea es van unir dimecres i ahir a Bucarest per unir forces i coordinar missatges de cara a aquesta campanya, marcada pel possible ascens d’escons de grups ultraconservadors que podrien escorar l’Eurocambra cap a la dreta en la pròxima legislatura. En un discurs de 25 minuts abans que els seus col·legues formalitzessin la seua nominació com a cap de llista, Von der Leyen va alertar del desafiament que suposen els “populistes, nacionalistes i demagogs” per a la Unió Europea, “des de l’extrema esquerra a l’extrema dreta”. “Els noms poden ser diferents, però el seu objectiu és el mateix”, va subratllar, abans d’assenyalar els “amics” de Vladímir Putin, “aquí a casa”, que intenten “reescriure la nostra història i segrestar el nostre futur”. La presidenta de l’Executiu comunitari va presentar les línies generals del programa del PP europeu, que va resumir en avenços econòmics, reforçar la competitivitat, donar suport als negocis i als agricultors i acabar amb els traficants de persones, que considera responsables de la immigració irregular.