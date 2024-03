Aragonès compareixerà després del Consell Executiu extraordinari

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà davant dels mitjans de comunicació després del Consell Executiu extraordinari que ha convocat per a les 16.30 hores pel veto del Parlament als pressupostos. Formalment l'executiu català decidirà retirar el projecte de llei de mesures fiscals, coneguda com a llei d'acompanyament. S'havia de debatre i votar aquesta tarda al Parlament però el Govern no troba cap sentit en allargar el debat després que la cambra catalana hagi rebutjat tramitar els pressupostos amb el vot dels comuns. Tot plegat en un clima en què creix la incertesa sobre si el president Aragonès avançarà les eleccions.