La consellera de Justícia descarta dimitir com demanen els sindicats de presons

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha descartat aquest divendres a la tarda dimitir del càrrec i tampoc destituirà el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, com demanen els sindicats de presons. Ubasart creu que dimitir “segurament seria la decisió més fàcil, però no la més encertada”, i ha dit que la cúpula de Justícia i dels serveis penitenciaris tenen la “responsabilitat i l’obligació” de gestionar la crisi arran del bloqueig de les presons per la mort d’una cuinera de la presó de Mas d’Enric a mans d’un pres dimecres a la tarda. Per tot això, la consellera ha tornat a demanar que els sindicats dialoguin per posar fi a la “complicada” situació que es viu aquest divendres a les presons i a les portes del cap de setmana.