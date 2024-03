Funcionaris de presons bloquegen l’entrada de la presó de Lleida per demanar més seguretat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els funcionaris de presons han iniciat aquest divendres al matí protestes en centres penitenciaris catalans, entre ells la presó de Lleida, per la mort d’una cuinera a la presó tarragonina Mas d’Enric, a El Catllar, presumptament en mans d’un pres que després es va suïcidar.

Des de de primera hora hi ha confirmades concentracions de funcionaris a les presons de Quatre Camins, Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona), Mas d’Enric (Tarragona) i Ponent (Lleida).

Els funcionaris no deixaran entrar ningú a la presó fins que dimiteixi la cúpula del servei penitenciari

Els representants dels treballadors de la presó de Lleida concentrats a la porta del centre penitenciari han explicat als mitjans que han iniciat el bloqueig a les 6 del matí que no l'aixecaran fins que "dimiteixi la cúpula del servei penitenciari". En aquest sentit, han explicat que dins només hi ha els 14 treballadors del torn de nit, que estan fent els serveis mínims, i que a primera hora només han deixat entrar tres infermeres perquè poguessin administrar les medicacions als interns. Estan valorant si rellevaran els 14 funcionaris del torn de nit. "Són companys nostres, els coneixem, som conscients que se l'estan jugant per nosaltres".

Des de CCOO denuncien que porten anys alertant el perill de les polítiques penitenciàries, "impulsades per indicacions de centres externs a la Generalitat, com observatoris de tortures que no existeixen a Catalunya", i que al final, amb l'assassinat d'una companya, "ha passat que el fa temps alertàvem que podia passar". "Volem seguir la legalitat i tenir les condicions de seguretat necessàries", han afegit.

Des del sindicat UGT han insistit que no es mouran de la porta de la presó fins que el secretari general de presons i la consellera de Justícia dimiteixin: "Ningú hi entrarà avui. Ha arribat un extrem que ja no podem més". El portaveu del sindicat a la presó de Lleida ha defensat que "el bonisme no va enlloc. Estem per rehabilitar, però als interns que maltractin companys o provoquin incidents cal tractar-los a reglament, no se'ls pot donar bonisme"

En aquest sentit, el pres que dimecres va matar una cuinera a la presó de Mas d'Enric del Catllar havia estat expedientat fa uns mesos per una agressió a un altre recurs. Arran d'aquest expedient, l'home va ser apartat de la cuina temporalment però se li va permetre tornar un cop superada la sanció interposada.

Aquest dijous, uns 200 funcionaris es van concentrar davant de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat al crit d’"assassins" convocats per sis sindicats del sector amb representació, que també van llançar ous, i pintura roja a la façana i van demanar la dimissió de la consellera Gemma Ubasart.

A Lleida centenars de funcionaris del Centre Penitenciari Ponent van sortir al carrer per dir “prou” i denunciar la “deixadesa” de l’administració en portar anys denunciant l’augment de les agressions