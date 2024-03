El pres que va matar una cuinera a Mas d’Enric havia estat expedientat per una agressió a un altre reclús

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pres que dimecres va matar una cuinera a la presó de Mas d’Enric del Catllar havia estat expedientat fa uns mesos per una agressió a un altre reclús, segons han explicat fonts sindicals a l’ACN. Arran d’aquest expedient, l’home va ser apartat de la cuina temporalment però se li va permetre tornar un cop superada la sanció interposada. Altres fonts han explicat a l’ACN que l’home era autoritari i que no hauria d’haver tornat a la cuina després d’aquest fet.

Miquel López, treballador de Mas d’Enric, ha explicat als mitjans que l’intern va ser expedientat per donar “un cop de puny” a un altre reclús i que “poques setmanes després, ja tornava a cuinar”, entre altres coses, perquè “era molt treballador”. No obstant això, ha afirmat que també era “molt dominant” que i no li agradava que li donessin ordres. De fet, ha plantejat que aquest rebuig a ser manat podria ser una de les motivacions del crim.

López ha explicat també que en el moment de l’agressió a la treballadora, la dona estava sola a la cuina perquè no hi ha funcionaris a l’interior d’aquesta dependència. La resta d’interns havien sortit a fumar, segons ha detallat. Ha afegit que va ser llavors quan l’agressor l’hauria portat a una càmera frigorífica, on més tard van trobar els dos cossos.

“No tenim funcionaris de carrer major, quan abans sí que teníem”, ha lamentat López, qui considera que això “genera inseguretat” en aquesta zona, on ha afirmat, que ja s’han produït altres incidents. “Hem tingut baralles d’interns al carrer major, perquè clar, no hi ha seguretat”, ha afegit. De fet, ha detallat que als mòduls, amb més d’un centenar d’interns, només hi ha dos funcionaris, quan la dotació mínima, segons considera, haurien de ser quatre.

Exigeixen dimissions

D’altra banda, i pel que fa a les reclamacions, López ha apuntat que no volen que vingui la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ni el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ni el director de Mas d’Enric, Francisco Romero, sinó que el que demanen és que “dimiteixin avui mateix”. “Tenim una mort damunt de la taula”, ha afirmat López, qui considera que “les seves polítiques de contenció zero, de bonisme i de que tothom és bo” no serveixen.

“Tots som Núria”

Des de quarts de sis del matí, més de 200 persones s’han concentrat a les portes del centre penitenciari de Mas d’Enric al Catllar per denunciar l’assassinat de la Núria, una treballadora del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE), en mans d’un reclús. “Tots som Núria” i “consellera dimissió” han estat els dos càntics més repetits de la jornada. De fet, aquests centenars de treballadors han afirmat que la previsió és tallar l’accés al centre, amb la creació de dues barricades a cent metres de distància, durant tot el dia.