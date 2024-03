Un intern de la presó de Mas d’Enric mata una cuinera del centre i se suïcida

detail.info.publicated ACN ¡ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un pres del centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar, al Tarragonès, ha matat aquest dimecres a la tarda una cuinera del centre i després s’ha suïcidat, segons ha comunicat el sindicat CATAC. Els Mossos d’Esquadra investiguen la doble mort, segons ha confirmat l'ACN. El crim, segons ‘elcaso.cat’, s’ha produït entre les 4 i les 5 de la tarda. La dona era treballadora del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE) i ha mort per les ferides d’arma blanca causades pel pres, que també treballa a la cuina del centre. El sindicat ha convocat per aquest dijous al migdia una concentració de condol i rebuig al crim.