Netanyahu insisteix en el seu pla d'atacar Rafah

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va insistir ahir en el seu objectiu d’envair Rafah, a l’extrem sud de la Franja, malgrat les reticències dels EUA, malgrat que va aclarir que els preparatius “portaran temps”.

Per la seua part, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va acusar el Govern d’Israel de respondre de forma “negativa” al pla de tres etapes presentat per assolir un alto el foc, pas previ indispensable per negociar amb les autoritats israelianes, segons el grup armat palestí.Per una altra banda, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va manifestar que “res no justifica el càstig col·lectiu” al poble palestí i va demanar actuar “abans que sigui tard” davant de la “gana catastròfica” que es pateix a la Franja de Gaza.