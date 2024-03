Primer revés per a Zaplana en el judici pel cas Erial

La primera sessió del judici del cas Erial, que asseu a la banqueta l’expresident valencià i exministre Eduardo Zaplana i unes altres 14 persones pel cobrament de comissions il·lícites per concessions de ITV i parcs eòlics ala País Valencià, va acabar ahir amb els primers revessos judicials per als processats. L’Audiència de València es va negar a inhibir-se en favor de l’Audiència Nacional, com va demanar el lletrat de Zaplana, que considera que els suposats delictes de blanqueig i suborn que s’atribueixen a l’ex alt càrrec del PP es van cometre a l’estranger. Posteriorment, la Sala va validar com a prova els coneguts com “papers del sirià” o “full de ruta”, uns documents confiscats en una altra macrocausa contra la corrupció que situen l’exministre com el cervell de la trama d’adjudicacions i mossegades. El tribunal tampoc no va accedir a l’exclusió del testimoni d’un dels testimonis clau.

Per una altra banda, el Congrés va aprovar per majoria, amb l’abstenció del PP i el vot en contra de Vox, la creació d’una nova comissió d’investigació sobre presumptes casos de corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia, que començarà pel cas Koldo i que escatxiga el germà d’Isabel Díaz Ayuso. L’exministre José Luis Ábalos va votar-hi a favor.