Un atac de l'exèrcit israelià mata set cooperants de l'ONG del xef José Andrés a Gaza

Un atac de les forces de defensa d'Israel (IDF, per les seves sigles en anglès) ha provocat la mort de set cooperants a Gaza de l'ONG World Central Kitchen, l'organització del xef José Andrés. Els fets s'han produït aquest dilluns, quan un comboi amb el logotip de l'entitat ha estat interceptat per l'exèrcit israelià poc després de sortir d'un magatzem situat al centre de la Franja per distribuir ajuda entre la població palestina. En un comunicat emès a les xarxes, l'organització apunta que es tracta d'un acte "deliberat" per part de l'IDF i anuncia una pausa de les operacions a la regió. "No és només un atac contra World Central Kitchen, és un atac contra les organitzacions humanitàries; és intolerable", lamenta l'ONG.

En el mateix comunicat, l'organització ha informat que les set víctimes mortals eren de nacionalitat australiana, polonesa, britànica, palestina i una tenia la doble nacionalitat canadenca i estatunidenca. "Tinc el cor trencat; [...] l'amor que tenien per alimentar les persones, la seva determinació per demostrar que la humanitat està per sobre de tot i l'impacte que van tenir sobre innombrables vides seran recordats i apreciats per sempre", ha assenyalat la consellera delegada de l'ONG, Erin Gore. Arran de l'atac, des de l'exèrcit israelià asseguren que s'està duent a terme una "profunda investigació als més alts nivells" per entendre "les circumstàncies d'un tràgic incident".