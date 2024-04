Catalunya no aixecarà l’emergència per sequera fins que les reserves arribin al 28%

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que, encara que les pluges han elevat les reserves d’aigua fins un 17%, els embassaments haurien d’arribar a un 27 o 28 % per sortir de l’emergència per sequera, ja que "no tindria sentit –ha dit– aixecar aquesta fase per tornar a decretar-la al cap d’un mes". Les pluges caigudes durant el mes de març han pujat el nivell de l’aigua embassada a les conques internes de Catalunya fins un 16,94 % i en concret el sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona, està a un 17,58 % de la seua capacitat.

Així, les reserves estan un punt per sobre del llindar de la fase d’emergència (16 %), però el conseller ha advertit que això no significa que es vagin a flexibilitzar les restriccions, almenys fins que arribin a una capacitat semblant als nivells de l’any passat (estaven a un 27 %), el que seria "un nivell d’existències suficient per garantir el subministrament d’aigua fins finals d’any", ha subratllat. Respecte al transport d’aigua en vaixells, una mesura prevista per al juny si s’arriba a la fase 2 d’emergència (actualment, el Ter-Llobregat està en fase 1), el conseller ha declarat: "No és la solució a la sequera, és una mesura puntual que serviria per als equipaments indispensables que necessiten aigua". "Si amb les pluges ajornem l’emergència 2, també ho fem amb els vaixells", ha afegit.