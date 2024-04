Seat produirà 1.400 bateries al dia a la planta que edifica a Martorell

El conseller delegat de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, i el president de Seat, Wayne Griffiths, van reclamar ahir tant al Govern d’Espanya com a la UE que apostin de forma clara per la transició al vehicle elèctric, perquè això serà “crucial” per al seu èxit, i van reivindicar les inversions que té en marxa el grup a Espanya. Van defensar-ne la demanda durant un discurs amb motiu de la visita del rei, Felip VI, a les obres de la nova planta d’acoblament de cel·les de bateries que Seat està construint a la localitat barcelonina de Martorell i que estarà operativa a finals del 2025. Està previst que produeixi 1.400 bateries al dia.

“Estem units en aquest moment tan apassionant i disruptiu i confiem en vostès. Si us plau, no ens fallin, no podem quedar-nos enrere”, va dir Griffiths adreçant-se al ministre d’Indústria, Jordi Hereu, que va coincidir amb Schäfer que “no hi ha un pla B” al cotxe elèctric. Els directius van agrair al rei la seua visita a Seat i van recordar que el monarca ja va ser-hi present el març del 2021, quan la companyia va fer una aposta decidida per l’electrificació, un acte en el qual llavors no va ser present el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ahir sí que va participar en aquesta visita, encara que com és habitual va evitar fer-se una fotografia rebent el monarca. A més d’Hereu i el president, també van assistir a l’acte, entre altres autoritats, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el de Foment, Josep Sánchez Llibre, el líder del PSC, Salvador Illa, o els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros. No hi va haver intervencions de cap dels líders polítics, immersos en plena precampanya electoral.

La planta tindrà una superfície total de 64.000 metres quadrats i comportarà una inversió de 300 milions d’euros i generarà mig miler llocs de treball, malgrat que la gran majoria seran de l’actual plantilla de Seat.Tindrà capacitat per acoblar 1.400 bateries al dia, una cada 39 segons i el primer cotxe que sortirà d’aquestes instal·lacions serà el Cupra Raval a finals del 2025.