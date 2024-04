Israel retira les tropes del sud de la Franja de Gaza sis mesos després d'iniciar la invasió

L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir la retirada de les seues forces del sud de Gaza, les encarregades de l’avenç terrestre pel front meridional de l’enclavament, després de quatre mesos de combats contra les milícies palestines concentrats a la localitat de Khan Yunis i sis mesos després d’iniciar la invasió de la Franja. La retirada es va produir al llarg de la nit de dissabte, segons van informar les mateixes forces armades. “La divisió va abandonar la Franja de Gaza per recuperar-se i preparar-se per a futures operacions”, resava la nota militar que matisava, no obstant, que “un nombre significatiu de tropes continuarà operant a la Franja de Gaza per mantenir la seua llibertat d’acció i capacitat per fer operacions precises”.

Segons van informar fonts militars a diversos mitjans jueus, l’Exèrcit israelià prefereix, a partir d’ara, apostar per incursions puntuals com l’operació contra l’hospital d’Al-Shifa, on segons Israel estaven ocults diversos alts càrrecs operatius de Hamas. A més, perceben que l’operació a Khan Yunis “ja ha consumat el seu potencial” després de l’eliminació de la brigada local de Hamas i la destrucció de trenta quilòmetres de túnels. El pròxim objectiu d’Israel a Gaza sembla ser la ja anunciada incursió a Rafah, al sud de l’enclavament, on viuen 1,4 milions de desplaçats i queden, segons l’Exèrcit israelià, quatre batallons de Hamas; una incursió a què s’oposen els EUA, el principal aliat d’Israel.Per la seua part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va reiterar ahir que no hi haurà un acord de treva si no tornen a casa els 133 ostatges que segueixen en mans de Hamas, i va afegir que Israel no cedirà davant de les “exigències extremes” dels islamistes. “Vaig deixar [una cosa] clar a la comunitat internacional: no hi haurà alto el foc sense la tornada dels segrestats. Simplement no passarà”, va dir Netanyahu. Va afegir que no s’oposa a un acord de treva i va culpar Hamas d’“exigències extremes” l’objectiu de les quals és posar fi a la guerra “per garantir la seua supervivència, rehabilitació i capacitat de posar en perill” els ciutadans i soldats israelians una altra vegada.Poc després de l’anunci de la retirada, l’Exèrcit israelià va informar del llançament de cinc coets procedents de Khan Yunis en direcció a la frontera israeliana. Un número encara indeterminat d’aquests coets van ser interceptats pel sistema de defensa aèria i segons el govern israelià no constaven víctimes ni danys materials.

Una guerra que ja ha deixat més de 33.000 morts i tres fronts oberts

El dia que es compleixen sis mesos de l’inici de la guerra a la Franja de Gaza, després del mortífer atac de Hamas del 7 d’octubre, Israel afronta un futur incert en una Gaza devastada, però també una amenaça bèl·lica creixent contra la milícia libanesa Hezbollah al nord i el risc d’un atac iranià en represàlia. La xifra oficial de morts a la Franja de Gaza va assolir ahir els 33.175, el 42% de les quals serien nens, mentre que 9.220 són dones. El total de ferits és de 75.886, als quals cal sumar 7.000 cossos que s’estima que segueixen sota la runa.El xef espanyol José Andrés va afirmar ahir en una entrevista televisiva que Israel està deslliurant una “guerra contra la humanitat” i va considerar “imperdonable” l’atac del seu Exèrcit que va acabar l’1 d’abril passat amb la vida de set cooperants de la seua ONG, World Central Kitchen (WCK).