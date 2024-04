El Congrés avala una nova regularització de migrants

El Congrés va acordar ahir tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la regularització extraordinària de més de 500.000 persones estrangeres a Espanya, amb 310 vots a favor i els 33 en contra de Vox. Aquesta aprovació implica iniciar el tràmit parlamentari del text, que podria ser modificat a través d’esmenes.

En el debat previ per a la presa en consideració de la ILP al Ple, Sofía Acedo, del Grup Parlamentari Popular, va avançar que posaran el Govern “davant el mirall” i que, per això, donaran sortida a aquesta presa en consideració, “perquè s’abordi amb responsabilitat”. Va indicar que Càritas i altres entitats “que cuiden i treballen amb els immigrants” han demanat a la formació que abordi aquesta qüestió.La socialista Elisa Garrido va traslladar que el PSOE vota a favor de la ILP pel “respecte” que mereix aquest procediment constitucional de participació directa dels ciutadans en la política legislativa i perquè creuen necessari “continuar avançant en mecanismes que garanteixin processos segurs de migració”.Per la seua part, la diputada de Vox Rocío De Meer va indicar que la formació ultra està en contra de la ILP. “Volem que Espanya continuï sent Espanya i no el Marroc, ni Algèria, ni Nigèria, ni el Senegal. I això no és odi ni és xenofòbia, ni racisme, és pur sentit comú”, va assegurar per afegir que la ILP és “efecte crida”.A Espanya s’han dut a terme sis regularitzacions extraordinàries de migrants. Entre el 1991 i el 1992 es va posar en marxa, amb el Govern del PSOE, una regularització que va beneficiar 108.321 persones. El 1996, amb el PP van obtenir papers 21.294 immigrants. L’any 2000 van sol·licitar la regularització 244.327 estrangers i en van aconseguir la documentació 163.352. El 2001 va ser denominat “regularització per arrelament” i va atorgar papers a 239.174 immigrants. L’últim procés el va dur a terme el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2005 i en ell van obtenir la documentació més de mig milió de migrants.