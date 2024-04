Elena diu que s'ha "intensificat" el risc d'atacs de llops solitaris i lamenta que el context internacional "no ajuda"

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que el risc d'atac terrorista a Catalunya és el mateix que fa un temps -4- però ha reconegut que s'ha "intensificat" el de que actuïn els coneguts com a llops solitaris. En declaracions a RAC1, ha insistit que el risc actual és que es pugui produir un atac d'una persona individual "amb allò que tingui al seu abast", com poden ser armes blanques, però no el risc de l'atac d'una xarxa "travada". Elena ha reconegut que el context internacional "no ajuda" i que també ha augmentat la propaganda. Aquest dimarts, la conselleria ha incrementat els agents per al dispositiu de seguretat pel partit del FC Barcelona i el PSG, que comptarà amb uns 300 agents.

Elena ha volgut enviar un missatge de calma i ha indicat que el nivell d'alerta terrorista continua sent 4, tot i que "reforçat", que vol dir que s'ha intensificat el risc que hi hagi persones que actuïn en solitari. Ha reconegut que el fet que hi hagi més debat, imatges i que se'n parli contribueix a que puguin tenir "més estímuls" per fer-ho. Elena també ha assegurat que es fa seguiment d'aquelles persones que poden sentir-se cridades a fer aquest tipus d'atacs individuals. En el darrer semestre, s'han dedicat un 30% més d'hores a la prevenció que un any abans, ha indicat.

Ha afirmat que la reacció d'Interior és monitoritzar els espais de més risc com poden ser interessos de determinats països o grans concentracions de gent com esdeveniments religiosos, congregacions de persones d'un determinat país o esdeveniments esportius. Ha explicat que els espais de culte religiós també són un punt d'especial atenció però ha insistit que ja ho eren fa temps. "Vull llençar un missatge de tranquil·litat i de no caure en el parany com a societat en la voluntat de generar pànic perquè no hi ha motius. Sí per estar ocupats, i ho estem", ha manifestat.

Paral·lelament, en una roda de premsa al departament d'Interior, ha assegurat que la situació de propaganda que s'està fent per part de les organitzacions terroristes a nivell internacional té la voluntat de generar "temor" a la societat i "animar les persones individuals".

Més de 300 agents per fer front a un partit d'alt risc

Ha explicat que s'està fent molta prevenció, en línies generals, i s'ha referit al partit d'aquest dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuic que enfrontarà el FC Barcelona amb el Paris Saint-Germain. El conseller ha afirmat que aquest és un esdeveniment "d'alt risc" perquè és d'interès mundial i perquè hi haurà aglomeració de gent. "Tot esdeveniment multitudinari que a més té una projecció internacional important requereix d'una especial atenció i en aquest sentit hi ha un dispositiu de 300 agents d'ordre públic i també de vigilància i prevenció per aquest esdeveniment", ha detallat.

Fonts dels Mossos, han concretat que hi haurà prop de 350 efectius policials en la seva fase màxima (arribada de l’afició al camp i celebració del partit) entre agents d’Ordre Públic, la Unitat Canina i Subsòl, de Seguretat Ciutadana (Grup Regional de Motos, Grup de Delinqüència Urbana), Informació i dels Grups d’Intervenció Especial. També s’activen els drons per garantir la vigilància des de l’aire i l’helicòpter.apuntat que atesa l’actual situació internacional, el partit tindrà un dispositiu molt dimensionat amb presència dels GEI, Drons i Helix, a banda de les altres unitats habituals en aquest tipus d’esdeveniments d’ordre públic i seguretat ciutadana. Alhora, han indicat que aquestes mesures les tenen presents també en cada partit atès l’actual nivell d’amenaça terrorista.

La policia calcula que el partit concentrarà al voltant d’uns 50 mil espectadors i que els aficionats de l’equip rival seran 2.600, entre els quals hi ha afició radical, al voltant de 400. Per aquest motiu, també es contemplen mesures per gestionar els grups radicals. Des del primer moment que els seguidors radicals francesos arribin a Barcelona, es farà vigilància a l’entorn d’aquesta afició i l’acompanyament fins al camp per a garantir el trajecte sense incidències. L’afició radical serà la primera en accedir al camp, cap a les 19 hores. Alhora, els Mossos han indicat que s'evitarà que les aficions radicals dels dos equips s’enfrontin. En finalitzar la cita esportiva, els aficionats radicals de l’equip francès seran els darrers en sortir del camp.

En la gestió del dispositiu, els Mossos d’Esquadra s’han coordinat amb la Policia Nacional Francesa i amb la seguretat del FCB (encarregada de la seguretat a l’interior de les instal·lacions) i amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per la gestió de la mobilitat.