Israel i els seus aliats neutralitzen l'atac iranià i Biden demana a Netanyahu que es moderi

Després d’una nit molt tensa, Israel va afirmar ahir haver neutralitzat el bombardeig iranià contra el seu territori com a represàlia a l’atac al seu consolat iranià a Damasc, mentre que va assegurar que respondrà en el “moment adequat”.

Israel, amb l’ajuda dels EUA, el Regne Unit, França i de països com Jordània, va aconseguir interceptar el 99 per cent dels 170 drons, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics llançats per l’Iran des del seu territori i el dels seus grups filials en països veïns, com Síria, el Iemen, l’Iraq i el Líban.Només dos projectils van provocar danys: un al desert del Nègueb, on la intercepció d’un míssil va provocar ferides en una menor de set anys, i l’altre va provocar danys lleus en una base militar israeliana.El resultat va servir perquè les Forces de Defensa Israeliana (IDF, en anglès) es felicitessin per la solidesa de les seues defenses antiaèries, la denominada Cúpula de Ferro (Iron Dome). El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar amb una breu publicació a la xarxa social X: “Interceptem. Bloquegem. Junts vencerem.”Algunes veus dins del Govern hebreu ja han demanat una resposta a l’atac iranià. Tanmateix, el president dels EUA, Joe Biden, va reclamar que medités la seua resposta i no respongui al bombardeig iranià.Per la seua part, el règim de Teheran, que va donar per finalitzada la seua represàlia per l’atac contra el seu consolat a Damasc la setmana passada, va assegurar que aquest va ser un èxit i va matisar que si l’Estat jueu respon contraatacarà.“Ahir a la nit, els valents fills de la Guàrdia Revolucionària, amb la col·laboració i coordinació de tots els sectors de defensa i polítics del país, van obrir una nova pàgina en la història de l’autoritat de l’Iran i van donar una lliçó a l’enemic sionista (Israel)”, va dir ahir el president iranià, Ebrahim Raisi.Els països del G7 (Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Japó, Alemanya i Canadà) i els de la resta de la Unió Europea “van condemnar enèrgicament” l’atac iranià a Israel, al qual van mostrar “el seu ple suport” i van cridar a la moderació “per evitar una escalada més gran” al Pròxim Orient.El Govern rus, que ha enviat una fragata llançamíssils a la zona, no ha condemnat encara l’atac iranià a l’espera que Israel “es posicioni clarament en contra dels atacs ucraïnesos al seu territori”.A Espanya, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va expressar a primera hora d’ahir una condemna d’Espanya a l’atac de l’Iran a Israel i va reclamar “contenció” en la resposta per evitar “una escalada” bèl·lica, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va retreure que el cap de l’Executiu tardés a fer pública aquesta posició.

Almenys quatre morts per l’onada de violència a Cisjordània

El ministeri de Salut de l’Autoritat Palestina va confirmar ahir almenys quatre morts i 60 ferits per l’onada d’atacs de colons que va començar divendres passat a Cisjordània amb motiu de la desaparició del jove israelià Benjamin Achimeir, de 14 anys, el cos del qual sense vida va ser trobat dissabte, en el que l’Exèrcit israelià va descriure com un “atac terrorista”.D’altra banda, l’agència de notícies palestina WAFA va informar que els colons van deixar greument ferit un palestí i en van segrestar un altre en un atac perpetrat ahir a la tarda a Kafr Malek, a l’est de Ramal·lah.Finalment, l’ONG de Drets Humans israelià Yesh Din va denunciar la passivitat de l’Exèrcit israelià davant dels atacs dels colons.