El desacord sobre el finançament centra el primer debat electoral

La reclamació d’un millor finançament per a Catalunya va ser ahir un dels temes principals que PSC, ERC, Junts, els comuns i PP van posar sobre la taula en el que va ser el primer debat preelectoral de cara a les eleccions del 12 de maig que va organitzar Pimec, però tots van xocar en la via per aconseguir aquesta millora.

El president i cap de llista d’ERC, Pere Aragonès, va reivindicar el treball dut a terme pel seu partit en les negociacions amb el Govern de l’Estat i va apuntar que si es reduirà el pes del deute FLA, si el camp de residus es traspassa a Catalunya o si l’Estat ha modificat a l’alça el marge de dèficit, ha estat tot gràcies a la negociació d’ERC. La relació amb l’Estat va crear el primer xoc amb Junts. El número 3 de la llista dels juntaires, Josep Rull, va situar “el lideratge i el mètode” com a “claus” per poder aconseguir una millora del finançament i és allà on va acusar Aragonès de “no controlar” el dèficit fiscal mentre els republicans negociaven a Madrid. En aquest sentit, va criticar la “desinversió” de l’Estat a Catalunya i va assegurar que l’única recepta no pot ser incrementar la pressió fiscal. El candidat del PSC, Salvador Illa, per la seua part, va defensar la creació d’un consorci tributari, davant d’ERC, que aposta per un finançament singular que es negociï de forma “bilateral” amb l’Estat. La cap de llista dels comuns Sumar, Jéssica Albiach, va apostar per un nou sistema de finançament que sigui just, ordinari i solidari, i va reclamar fer una proposta “de país” de finançament, acordat entre les forces polítiques. El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, que va acusar els socialistes de donar “suport” a l’independentisme, es va mostrar favorable a reformar el finançament quan “s’acabi el procés”.La gestió realitzada per la Generalitat en aquesta última legislatura en tema de rellevància com la formació professional o la sequera, la no-aprovació dels pressupostos que van provocar l’avenç electoral o els pactes que es es van formar després dels comicis van ser altres temes que van enfrontar els candidats de les diferents formacions convidades al debat, al qual no van ser convidats ni la CUP, ni Vox, ni Ciutadans.L’absència del candidat de Junts, Carles Puigdemont, en el debat –al qual es va convidar a participar de forma telemàtica– va provocar un dur encreuament de retrets entre Aragonès i Rull. “Si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut la seua participació, com s’havia facilitat, hauríem pogut fer el cara a cara que havia demanat”, va assegurar el president. Rull li va retreure les seues paraules i va argumentar que l’única opció que tenia Puigdemont per participar era via streaming: “Si algú ha de ser extraordinàriament sensible sobre el que significa això per a la dignitat de Puigdemont és l’actual president de la Generalitat”, va replicar. D’altra banda, l’expresident es trobava a Perpinyà reunit amb la direcció de Foment del Treball per analitzar la situació econòmica de Catalunya. La trobada va servir també perquè la patronal li traslladés les seues demandes.Respecte a eventuals pactes després dels resultats del 12 de maig, el PSOE va atribuir a la campanya electoral l’advertència de Puigdemont sobre la possibilitat que Junts retiri el suport a Pedro Sánchez al Congrés “si Illa fa un Collboni i maniobra per impedir un eventual govern independentista”. Illa es va obrir a explorar acords.