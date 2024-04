Ferides 4 persones en una església de Sydney en un nou apunyalament massiu

Almenys quatre persones van resultar ferides ahir per un atac amb ganivet perpetrat en una església del sud-est de Sydney, Austràlia, segons les autoritats, que van confirmar la detenció del presumpte agressor.

L’incident va tenir lloc en una església de la localitat de Wakeley, situada als afores de Sydney, durant una missa que estava sent emesa a través d’internet. Aquestes imatges mostren de fet l’atac contra el sacerdot que encapçalava el servei, identificat com Mar Mari Emmanuel.A més del religiós, unes altres tres persones van haver de ser ateses per ferides d’arma blanca, malgrat que no es tem per la vida de cap dels ferits, segons la cadena pública ABC.El ministre principal de Nova Gal·les del Sud, Chris Minns, va donar el seu suport a les víctimes i va agrair al personal mèdic i de les forces de seguretat. “És important que els ciutadans mantinguin la en calma i segueixin les directrius” de les autoritats, va dir.Dissabte passat, sis persones van morir en un altre apunyalament massiu en un centre comercial de Sydney, si bé les autoritats van descartar que pogués tractar-se d’un atac terrorista i van identificar l’agressor, abatut per una agent, com un home amb problemes mentals.