La campanya dels comicis bascos arriba a la fi marcada per ETA

La campanya electoral per a les eleccions a la lehendakaritza d’aquest diumenge, que han de decidir si el PNB continua regnant a Euskadi o es produeix un canvi històric amb la possibilitat que triomfi l’esquerra abertzale representada en EH Bildu, va arribar ahir a la fi.

La campanya va anar de menys a més, amb una primera setmana molt suau en què la victòria de l’Athletic de Bilbao a la Copa del Rei va eclipsar els mítings, i la mort de l’històric lehendakari José Antonio Ardanza va sacsejar tota la classe política basca; per arribar a una segona setmana amanida amb retrets més aguts entre els candidats i la presència, en els últims dies, del terrorisme d’ETA a compte d’unes declaracions del candidat d’EH Bildu, Pello Otxandiano, en les quals es negava a condemnar la banda, que definia com a “grup armat”. Cert és que amb una repercussió major en la política estatal que a la mateixa campanya a Euskadi.Els pactes possibles després de les eleccions han copat molta part dels missatges dels candidats amb algunes idees llançades molt clares en aquest sentit. El PNB no tanca la porta totalment a EH Bildu, però desconfia de la formació per tenir projectes “antagònics” i aposta per reeditar un govern de coalició amb els socialistes bascos, mentre que la formació abertzale s’obre a pactar amb el PNB i amb el PSE, consolidant un espai d’esquerres. Els socialistes, per la seua part, es tanquen en banda a possibilitar que Otxandiano sigui el pròxim lehendakari. Mentrestant, el fantasma de l’abstenció va voletejar en les últimes hores. A tall d’exemple, ahir Correus admetia un total de 54.559 vots per carta de ciutadans per a les eleccions al Parlament basc, un 52,8% menys que en l’anterior cita electoral celebrada durant la pandèmia, el 12 de juliol de 2020, que va marcar rècord històric en uns comicis autonòmics al País Basc, i un 14% més que en les eleccions del 25 de setembre del 2016.Així mateix, els candidats a lehendakari passaran la jornada de reflexió d’avui dissabte previ a la jornada de votació de les eleccions basques amb la família, amb els voluntaris de campanya, de compres i a la muntanya.