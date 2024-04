Moren nou persones, entre les quals tres nens, en un atac rus a Ucraïna

Almenys nou persones, entre les quals tres nens, van morir ahir a causa d’un “atac massiu” per part de l’Exèrcit de Rússia contra la província ucraïnesa de Dnipró (est), segons van denunciar les autoritats ucraïneses, que van assenyalar que prop de 30 civils van resultar ferits.

Per la seua part, els ministres de Defensa de l’OTAN van anunciar que estan disposats a proporcionar més suport militar, inclosa més defenses aèries, a Ucraïna, segons va afirmar el secretari general de l’Aliança, Jens Stoltenberg, al terme d’una reunió d’urgència sol·licitada pel president ucraïnès, Volodímir Zelenski.Així mateix, els ministres d’Exteriors i de Defensa dels estats membre de la Unió Europea es reuniran dilluns en una trobada marcada per la petició d’Ucraïna perquè els seus aliats redoblin l’enviament de sistemes antiaeris, entre els quals les bateries Patriot amb què compta Espanya, per blindar-se dels atacs russos.Per una altra banda, un bombarder Tupolev Tu-22M3 es va estavellar a la localitat russa de Krasnogvardeiski, situada a la regió de Stàvropol (sud-oest). Mentre que per la seua part Moscou va atribuir el succés, en el qual hauria mort un dels seus ocupants, a “un error tècnic”, Ucraïna va reclamar l’autoria d’aquest abatiment.