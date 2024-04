L'Iran “minimitza” l'atac d'Israel, que centra el seu foc a Cisjordània

L’escala del conflicte al Pròxim Orient sembla haver-se estancat, almenys de moment. A la zona es respirava ahir un ambient de calma tensa després que l’Iran restés importància a l’atac amb drons llançat per Israel contra la regió d’Esfahan. El ministre d’Exteriors de l’Iran, Hosein Amirabdolahian, va assegurar que “ni tan sols es podria dir atac” i va reiterar que la major part de l’activitat ocorreguda aquella matinada a la ciutat va estar relacionada principalment amb l’activació del sistema de defensa aèria de la ciutat, destacant que no hi “ha proves que apuntin a Israel”.

Però en aquest context, ahir a la matinada es va produir una explosió en una base militar de la milícia xiïta proiraniana Forces de Mobilització Popular, al sud de la capital de l’Iraq, Bagdad. L’atac va deixar almenys un mort i unes altres vuit persones van resultar ferides, i encara que no es va confirmar l’autoria, molts ulls van mirar cap a Israel, ja que aquestes milícies estan considerades un aliat clau de l’Iran.

Les forces de seguretat israelianes, tanmateix, continuaven ahir centrades per tercer diaen l’operació llançada contra el campament de Nur Shams, a prop de Tulkarem, a Cisjordània, on assegura haver matat “deu terroristes”, arrestat vuit persones i destruït un laboratori d’explosius. Per la seua part, el president palestí, Mahmud Abbas, va afirmar que “reconsideraran” les relacions bilaterals amb els EUA, després que dijous vetés l’entrada de Palestines a l’ONU.

Un activista de Tremp, a la flotilla per la llibertat

L’activista de Tremp Koki Gassiot, secretari de comunicació de l’IAC, s’ha unit a la Freedom Flotilla Coalition, FCC, que té previst salpar en els propers dies rumb a Gaza carregada d’ajuda humanitària. Juntament amb observadors internacionals, la flota intentarà entregar a Palestina 5.500 tones d’ajuda humanitària, segons va explicar el mateix Gassiot des d’Istanbul, on es troba amb altres cooperants a l’espera d’emprendre la ruta. El material viatjarà a bord de tres vaixells en els quals també navegaran, a més de diversos activistes, personal mèdic i diversos dirigents polítics, com l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o l’exdiputat dels comuns Jaume Asens. Precisament ahir Colau va explicar que ha enviat una missiva al president del Govern central, Pedro Sánchez, per demanar-li que contribueixi a “aturar el genocidi a Gaza”. També hi explica que la flotilla té com a objectiu “trencar el bloqueig que l’estat d’Israel imposa a la franja de Gaza des de fa ja 18 anys”, així com amb una “gana deliberadament planificat pel govern de Netanyahu” que “amenaça de cobrar-se encara més morts dels que ja han provocat els bombardejos”.