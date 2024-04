Sánchez, sobre la investigació judicial a la seua esposa: "Malgrat tot continuo creient en la Justícia"

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sortit al pas aquest dimecres de la notícia de la decisió d’un jutge d’obrir diligències contra la seua esposa, Begoña Gómez, per suposat tràfic d’influències i ha afirmat: "Un dia com avui i després de les notícies que he conegut, malgrat tot, continuo creient en la Justícia del meu país, en la seua autonomia i en la seua independència." Amb gest molt seriós, Sánchez ha respost així al Congrés a la pregunta del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que ha dit entendre al president perquè creu que està "sentint a les seues carns la guerra bruta". El cap de l’Executiu semblava fer referència a una informació del Confidencial sobre l’obertura de diligències contra la seua esposa per un presumpte delicte de tràfic d’influències per les relacions amb diverses empreses que van accedir a adjudicacions públiques. "Creu vostè en la Justícia?", és la pregunta concreta que li ha formulat Rufián. "Doncs fixi’s, seré molt breu –ha respost Sánchez, amb el semblant seriós–. Un dia com avui, i després de les notícies que he conegut, malgrat tot, continuo creient en la Justícia del meu país".

Rufián: Sánchez pateix la guerra bruta a les seues carns

Rufián ha afirmat que entén "perfectament" el president del Govern espanyol ja que el veu "sentint a les seues carns la guerra bruta", i li ha recordat altres episodis com l’espionatge a polítics amb el sistema Pegasus, l’operació Catalunya de les anomenades 'clavegueres’ d’Interior, la investigació sobre pressions a Andorra per revelar comptes de la família Pujol, o les investigacions per terrorisme contra Tsunami Democràtic que duen a terme "jutges amb toga al servei de la dreta i la ultradreta". "Durant tot aquest temps hem vist coses gravíssimes –ha assenyalat–. Ningú ha pagat, estan més envalentits que mai i tornarien a fer-ho. Fins i tot vostès en algun moment han mirat cap a un altre costat. Així que la pregunta també és molt senzilla, senyor president: què pensa fer? Perquè hi ha un munt de Villarejos. Què pensa fer per rescabalar tot això i per restituir a tota aquesta gent?".

Però Sánchez no ha volgut entrar en aquests episodis, limitant-se a recalcar que quan va entrar a la Moncloa "fa ja gairebé sis anys, van sortir totes aquestes corrupcions que efectivament avergonyeixen als demòcrates". I s’ha ratificat en la seua primera resposta: "Insisteixo en el que he dit: un dia com avui continuo creient en la Justícia, en la independència i en l’autonomia, en la separació de poders".