Arranca una campanya sense majories clares i amb la mirada en les sumes postelectorals

Des de la tradicional enganxada de cartells electorals, passant per creatives posades en escena per immortalitzar el moment, els partits han obert la campanya per demanar el vot a Lleida per a les eleccions del Parlament del 12 de maig. A diferència dels comicis celebrats el 2021, en aquesta ocasió no seran necessàries mascaretes ni altres mesures de seguretat sanitària, després d’haver quedat enrere la pandèmia de covid- 19. Així les coses, les xarxes socials, molt presents llavors, van venir per quedar-se i continuaran tenint un gran pes en aquesta campanya, encara que a Lleida partits com Junts i ERC continuen apostant per arribar a la gent amb mètodes més tradicionals i han planejat més de mig miler d’actes amb què pentinaran tot el territori.

Marta Vilalta encabezó el acto de inicio de campaña de ERC .M. Codinas

La possible marxa de Pedro Sánchez del Govern central o la campanya de Carles Puigdemont des de la Catalunya Nord fan d’aquesta una contesa inusual, que comença amb la incògnita de si es reeditarà la majoria independentista al Parlament. Els sondejos apunten que Salvador Illa serà el més votat, com ja va passar a les últimes eleccions autonòmiques. A Lleida, quinze llistes es disputaran els quinze diputats territorials d’un total de 135. Val a recordar que Junts va ser la formació més votada a les eleccions del 2021, assolincinc escons, els mateixos que va obtenir ERC. Cal veure si el PSC aconseguirà superar els resultats que va obtenir llavors, els millors fins al moment i que li van permetre recollir tres escons. Els altres dos diputats van ser per a la CUP i Vox.

Ordeig y otros miembros del PSC formaron la silueta de Catalunya.M. Codinas

La candidata de Junts, Jeannine Abella, va manifestar que el seu objectiu és “recuperar el lideratge de país, el bon govern i fer-nos respectar”. “Ens hi juguem la nació”, va concloure. Per la seua part, la republicana Marta Vilalta, que repeteix com a cap de llista d’ERC, va assegurar ahir que “sortim a guanyar per defensar les qüestions del dia a dia de la vida de les persones, la qual cosa es tradueix en més educació, més habitatge i més salut”, mentre que va remarcar que “som independentistes, d’esquerres, progressistes i defensors de la justícia social”. Per la seua part,el candidat del PSC, Òscar Ordeig, va fer una crida al “vot massiu que faci possible el canvi urgentment necessari” i va lamentar el context polític espanyol assegurant que “hi ha límits que no es poden traspassar”.