El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb 40-47 escons i ERC se situa lleugerament per davant de Junts, segons el CEO

El PSC guanyaria les eleccions amb 40-47 diputats mentre que ERC i Junts es disputen el segon lloc. Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els republicans comencen la campanya amb un lleuger avantatge i obtindrien entre 31 i 37 escons, per davant dels 28-34 de Carles Puigdemont. El PPC (8-12) tindria un fort creixement passant a ser quarta força i aconseguint fins a 9 escons més dels 3 que té ara. Per darrere hi hauria Vox (5-9), la CUP (4-8) i els comuns (3-6). Cs quedaria fora del Parlament. La majoria independentista se situaria en una forquilla d'entre 63 i 81 escons, comptant els 2 possibles d'Aliança Catalana. Així doncs, podria estar en perill que superés el llindar dels 68 diputats que marca la majoria absoluta.