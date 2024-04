Hamàs publica un vídeo amb dos ostatges demanant un acord i una treva a Gaza

Hamàs ha publicat aquest dissabte un vídeo amb dos ostatges demanant un acord i una treva a Gaza per així poder ser alliberats. Els dos segrestats són Keith Siegel, de 64 anys, i Omri Miran, de 47 anys, segons ha confirmat el Fòrum de Famílies d'Ostatges. Siegel va ser capturar el 7 d'octubre al quibuts Kfar Azza, mentre que Miran va ser atrapat el mateix dia al quibuts Nahal Oz. El vídeo propagandístic és una nova mesura de pressió contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i Hamàs li recorda que la via militar no ha servit fins al moment per retornar el centenar d'ostatges a casa. Siegel i Miran relaten la duresa del seu captiveri enmig de les bombes i es dirigeixen als seus familiars per dir-los que els troben a faltar.El vídeo té una durada d'uns tres minuts i, abans dels dos ostatges, apareix el propi Netanyahu amb una declaració on afirma que els segrestats només seran alliberats per la via militar. A continuació, surt el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, que defensa la mateixa posició. El clip finalitza amb un missatge escrit a la pantalla: "Facin el possible abans que sigui massa tard". El Fòrum de Famílies d'Ostatges ha fet públic un comunicat on informen que les famílies dels dos segrestats han autoritzat la difusió de les imatges. "La prova de vida de Keith Siegel i Omri Miran és l'evidència més clara que el govern d'Israel ha de fer tot el possible per arribar a un acord de devolució de tots els ostatges abans del Dia de la Independència (13 de maig)", ha reclamat l'entitat.

"Els vius han de retornar per a la seva rehabilitació i els assassinats han de rebre un enterrament digne", ha afegit el comunicat del Fòrum de Famílies d'Ostatges. "Ara és el moment que el govern i el seu líder (Netanyahu) demostrin amb fets el seu compromís amb els ciutadans d'Israel que esperen el retorn dels ostatges. No s'ha de perdre aquesta oportunitat!", ha conclòs l'entitat.