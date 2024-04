Junts vol liderar un “pacte nacional per l'agricultura”

La cap de llista de Junts per Lleida, Jeannine Abella, va afirmar ahir que “la pagesia necessita estabilitat i un model, per això liderarem un pacte nacional per l’agricultura”. Així ho va dir abans de la reunió que va mantenir amb representants d’Unió de Pagesos a Lleida. Va subratllar la importància de prestigiar la pagesia, assegurar preus justos i reduir la burocràcia, i va afirmar que “reformarem l’administració perquè acompanyi de veritat el sector”.