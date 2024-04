Pedro Sánchez anuncia que continuarà al capdavant del govern espanyol

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa que continuarà al capdavant l’Executiu. "He decidit seguir", ha anunciat.

Sánchez ha explicat que ha adoptat la decisió de continuar al càrrec malgrat la "campanya de difamació" que –ha assegurat– està essent víctima juntament amb la seva dona des de fa 10 anys. Sánchez ha afirmat que si renunciés a la presidència donaria la raó als qui aposten per "degradar" la vida política, i ha assegurat que continuarà al càrrec "amb més força". També ha demanat a la societat una "reflexió col·lectiva" per "obrir pas al joc net". "He decidit seguir, seguir amb més força si es pot al capdavant de la presidència d'Espanya. No és un punt i seguit sinó un punt i a part, assumeixo el compromís de treballar per la regeneració", ha sentenciat.

L’anunci del cap de l’Executiu es produeix cinc després que comuniqués a través d’una carta a internet un període de reflexió per decidir sobre la seua continuïtat al capdavant del govern central.

La declaració institucional de Pedro Sánchez