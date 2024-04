La CUP planteja invertir en sanitat pública per evitar-ne la saturació

La número dos de la llista de la CUP per Lleida, Mercè Cortina, va denunciar ahir en un acte a Solsona el desmantellament de la sanitat pública que han fet els successius governs de la Generalitat i que han comportat el tancament d’especialitats, com pediatria o urgències nocturnes, en diversos municipis i a la capital. Per revertir aquesta situació, van plantejar invertir més en sanitat pública per evitar la seua saturació i millorar les condicions dels treballadors.