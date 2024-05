Un barri de Lleida que fa aigües

El barri de la Mariola s’ha anat degradant en els últims anys, urbanísticament i socialment, i en l’actualitat una desena de blocs estan sense aigua per impagament dels rebuts, segons ha pogut saber aquest diari. Unes de les zones més afectades per aquesta situació són el Grup Mariola i el de Gaspar de Portolà, on diversos blocs fa dies que no tenen subministrament i acumulen deutes de milers d’euros. Un és el número 9 del Grup Mariola, a Cardenal Cisneros.

Hi ha deu pisos, però només paguen la quota comunitària tres veïns. “Al compte de la comunitat només hi ha mil euros, és evident que no podem costejar el deute”, indica Marimar, mare de dos nens petits que ha hagut d’anar-se’n a un poble per viure en unes mínimes condicions davant de la impossibilitat de seguir en un pis que és de la seua propietat.

L’administradora de la comunitat corrobora que “el deute de l’aigua es remunta a fa molts anys i no poden sufragar-lo per la situació precària dels veïns”. Les dos assenyalen que hi ha okupes en habitatges de fons d’inversió o entitats bancàries que tampoc paguen les despeses de la comunitat. La primera també indica que van plantejar instal·lar comptadors d’aigua individuals, però afegeix que la companyia els va dir que era inviable perquè no hi ha prou espai.

Per la seua part, veïns de Gaspar de Portolà afectats per la mateixa situació, amb el suport del president de l’Associació Futur Paco Salazar, reclamen a la Paeria que reconnecti l’aigua als seus pisos “de forma immediata” i es comprometen a negociar després el retorn del deute.

Salazar agraeix la “voluntat” de l’ajuntament i reclama una solució ràpida, sense esperar que tots els afectats disposin d’informes de vulnerabilitat. També denuncien la falta de manteniment en aquests blocs, on asseguren que cauen les rajoles i hi ha rates. Salazar va dir que la responsabilitat en aquest sentit és compartida amb els veïns.