Veïns de la Mariola de Lleida condemnen els actes de violència i demanen un pla de xoc

Una cinquantena de veïns i representants de les entitats de la Mariola de Lleida han convocat aquest matí una concentració a la plaça Galícia per condemnar els episodis de violència que han tingut lloc els últims mesos al barri, amb diversos robatoris i apunyalaments.

Els participants van llegir un manifest en el qual van reclamar una “convivència pacífica” per “crear un entorn segur i acollidor per a tothom”. Així mateix, van demanar la implicació de “tot el veïnat, les entitats i les cultures que viuen a la zona” per treballar en favor de la convivència i en “la construcció d’un barri viu”.

El president de l’associació veïnal i de comerciants de la Mariola, Isaac Caballero, va qualificar els actes de “molt greus” i va reivindicar la necessitat d’“aixecar la veu” perquè la gent recuperi la confiança en el barri. Va agrair qualsevol ajuda per part de les administracions, però va afirmar que fa falta un “pla de xoc que permeti un canvi a nivell urbanístic, social i laboral” a través d’una major inversió en el districte.