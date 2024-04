Vilalta promet impulsar Rodalies Lleida i més freqüències d'Avant

La candidata d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va reivindicar la tasca del seu partit en matèria de mobilitat i va remarcar que l’augment de freqüències de la línia de tren R3 entre Lleida i Cervera “és el millor exemple que Esquerra treballa per a la gent”. També va dir que si governen aprovaran un pla per millorar Rodalies i impulsar les de Lleida, potenciaran la intermodalitat i exigiran augmentar la freqüència dels Avant entre Lleida i Barcelona a les hores punta.