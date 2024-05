El CIS pronostica una àmplia victòria d'Illa i deixa l'independentisme lluny de la majoria

El PSC que encapçala Salvador Illa guanyaria àmpliament les eleccions catalanes de diumenge amb una forquilla d’entre el 29,8 i el 33,2 per cent dels vots, segons destaca l’última enquesta portada a terme pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que dirigeix José Félix Tezanos i que situa Junts i ERC en un empat tècnic en segona posició. D’acord amb l’estudi, que no inclou atribució d’escons, les dos formacions obtindrien pràcticament els mateixos resultats, amb una estimació de vot d’entre el 15,4 i el 18,1 per cent per als de Carles Puigdemont i d’entre el 15,2 i el 17,9 per als republicans de Pere Aragonès.

A continuació se situaria el PP (entre el 9,6 i l’11,9%) i Vox, com a cinquena força política del Parlament, obtindria entre el 5,8 i el 7,5% dels vots. Els seguirien Comuns Sumar, amb entre el 5 i el 6,7 per cent dels vots; la CUP entre el 3,2 i el 4,6 per cent, i Aliança Catalana, que irrompria a la Cambra Catalana amb entre el 3 i el 4,4 per cent. Per la seua banda, Ciutadans desapareixeria.Aquesta pujada dels socialistes, que se n’aniria per sobre dels 40 escons, podria permetre una possible majoria de govern amb ERC, malgrat el retrocés d’aquest partit, i fins i tot afegir Comuns Sumar. Mentre que l’independentismes, encara en el cas de considerar el percentatge més gran de vots que estima el CIS, es quedaria lluny de la majoria, amb el 40,6 per cent dels suports (incloent-hi la CUP).L’enquesta, que va ser realitzada entre el 24 i el 30 d’abril, en ple període de reflexió del president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre la seua continuïtat en el càrrec, també posa en relleu que gairebé quatre de cada deu catalans (39,7 per cent) encara no tenen decidit el vot davant un 56,7 per cent que ja té clara la papereta. En aquesta línia, la majoria dels enquestats, el 50,3%, diu tenir poc o cap interès amb les notícies i els temes relacionats amb les eleccions. Al contrari, un 46,5 per cent s’hi mostra molt o bastant interessat.

Salvador Illa també és el candidat el més ben valorat amb un 5,42 i l’únic que aprova. En segon lloc, se situa el cap de llista d’ERC i president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb un 4,77. En tercera posició, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach (4,30). Per sota del 4 hi ha el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont (3,86), Laia Estrada, de la CUP (3,42), el líder del PP, Alejandro Fernández (2,99), el de Ciutadans, Carlos Carrizosa (2,49), i Ignacio Garriga de Vox (2, 15). Els enquestats puntuen amb un 2,83 la cap de llista del partit d’extrema dreta Aliança Catalana, Sívila Orriols, i donen un 3,46 a l’eurodiputada Clara Ponsatí, que es presenta per Alhora.

La JEC obre un expedient a Tezanos

La Junta Electoral Central ha acordat obrir expedient al Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i al seu president, José Félix Tezanos, per l’enquesta flaix publicada la setmana passada sobre el període de reflexió de Pedro Sánchez i que va incloure estimació de vot per al 12M. La JEC, no obstant, no actua sobre la compareixença del president per anunciar que seguia en el càrrec.