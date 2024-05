Illa afirma que recuperarà Trapero al capdavant dels Mossos si és president

El candidat del PSC a les eleccions catalanes de diumenge, Salvador Illa, ha revelat que si és elegit president de la Generalitat recuperarà el major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero com a director general de la policia catalana, un càrrec de designació política, mentre que situaria l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, com a consellera d’Interior. El líder dels socialistes ho va explicar en el debat electoral de TV3 i Catalunya Ràdio dimarts a la nit, i l’anunci ha generat crítiques i retrets entre els seus adversaris en les eleccions.

Illa va reivindicar ahir la capacitat de Trapero per liderar els Mossos i va afirmar que “l’hi vaig proposar i em va dir que ell estava al servei de Catalunya i que, per tant, no hi tenia cap inconvenient”. “Vull professionalitzar aquest tipus de feines”, va afirmar, i va afegir que no vol “persones amb aquestes responsabilitats que hi siguin per la seua manera de pensar política o per la seua adscripció política”, sinó perfils “competents”. El cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, va titllar l’anunci d’Illa d’“ocurrència de campanya” i va acusar el líder del PSC de “fer política amb la policia”. El president de la Generalitat i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, es va mostrar “sorprès que Illa vagi repartint càrrecs abans de votar”. El cap de llista del PP, Alejandro Fernández, va assegurar que Illa vol “recuperar el pitjor del procés” amb l’elecció de Trapero, anunci que també van criticar Comuns Sumar, la CUP, Vox i Cs.

Ordeig reclama un acord per modernitzar el Canal d’Urgell

■ El cap de llista del PSC per Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, va reivindicar ahir millores en la gestió de l’aigua a Catalunya, i va advocar per “impulsar un acord entre la comunitat de regants, la Generalitat i l’Estat per a la modernització del Canal d’Urgell”. Ordeig, juntament amb el número tres dels socialistes a Lleida, Manel Ezquerra, es va reunir amb representants de la Comunitat de regants, va aprofitar per reclamar un Govern “estable” liderat per Illa i va criticar que “és intolerable que encara no s’hagin pagat els ajuts als productors de cereals per la sequera”.