El PP reprova el fiscal general i aquest recusa 4 jutges del Suprem

El ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, va reprovar ahir el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i va exigir al Govern espanyol que el cessi d’“immediat” pels seus “incompliments greus i reiterats” i per la seua “indignitat” i “servilisme descarat” a l’Executiu central. La moció, presentada pel PP, va tirar endavant amb els 144 vots a favor dels populars i Vox, 97 en contra del PSOE i Esquerra Confederal (integrada per partits com Compromís, Geroa Bai i Més Madrid) i l’abstenció d’ERC, Junts, PNB i Bildu.

El text insta el Govern espanyol a proposar la destitució del fiscal general davant de “l’incompliment de les seues funcions i a la designació d’un de nou”. El Tribunal Suprem va acordar dimarts anul·lar el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de sala de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica i va ordenar que el Consell Fiscal es pronunciï sobre si és o no compatible que assumeixi el càrrec al ser la parella de l’exjutge Baltasar Garzón, que dirigeix una fundació de Drets Humans.La senadora del PP María Asunción Mayo va assenyalar que García Ortiz ha incorregut en “incompliments greus i reiterats”, a més de mostrar un “servilisme descarat” cap al Govern espanyol. Va reclamar a l’Executiu de Pedro Sánchez que, per “recuperar el prestigi de les institucions”, cessi ja el fiscal general. “I millor encara, que aprofiti per avaluar la seua pròpia idoneïtat i cessi el Govern sencer, que estan fiscal general i Govern al mateix nivell de descrèdit”, va reblar.Pel seu costat, el senador socialista José María Oleaga va defensar el fiscal general de l’Estat i va acusar el PP d’arremetre contra la Justícia “sempre que estan acorralats per la corrupció”.La Unió Progressista de Fiscals (UPF) va titllar la reprovació del ple de la Cambra Alta a García Ortiz de “gravíssim i intolerable atac” a l’autonomia del Ministeri Públic.El fiscal general de l’Estat va demanar apartar quatre dels cinc jutges del Tribunal Suprem que han de decidir sobre la seua continuïtat al capdavant del Ministeri Públic, al considerar que podrien no ser objectius. Es tracta dels mateixos jutges que van anul·lar els dos nomenaments de Delgado, en un dels quals acusant-lo de “desviació de poder” per haver-la proposat com a fiscal togada.