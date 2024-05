Serret veu "inacceptable" que hi hagi catalans a l'exterior sense poder votar el 12-M: "Les millores són insuficients"

detail.info.publicated ACN

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, considera "inacceptable" que hi hagi catalans a l'exterior sense poder votar per al 12-M i avisa el govern espanyol que les "millores" per la reforma de la LOREG del 2022 per posar fi al vot pregat són "insuficients". En cartes dirigides al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a les quals ha tingut accés l'ACN, Serret trasllada a l'executiu espanyol reclamacions rebudes per part de ciutadans sobre "retards en la recepció dels sobres i dels certificats censals, manca de recepció de la documentació i informacions contradictòries entre consolats", entre d'altres.

Davant les "problemàtiques" per votar des de l'exterior per al 12-M, Serret demana al govern espanyol "activar les mesures que calguin" per resoldre aquestes incidències i garantir així el vot dels catalans a l'exterior per a les eleccions europees del juny.

En la carta, Serret apunta que la reforma de la LOREG del 2022 per posar fi al vot pregat ha comportat un "canvi substancial", però ha portat també a la "reiteració de problemàtiques" que ja existien en el sistema existent fins al 2011. "No s'està garantint l'exercici lliure del dret a vot des de l'estranger ni genera prou confiança per promoure participació", remarca la consellera.

El text demana a l'executiu espanyol garantir que els catalans a l'estranger tinguin "els mateixos drets que els que viuen al país" i considera "inacceptable" que hi hagi catalans a l'estranger que "no hagin pogut exercir el seu dret a vot de manera efectiva".