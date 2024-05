Una jornada marcada per una abstenció molt alta

La majoria de col·legis electorals, com aquest a l’escola Camps Elisis, van registrar poques cues per votar al llarg del dia. - SEGRE

Les eleccions d’ahir van registrar una baixa participació, del 57,97% segons les dades provisionals, que se situa entre les pitjors des del 1980. Fa tres anys, en plena pandèmia, es va registrar un mínim històric, del 51,29 per cent, la qual cosa en part es va atribuir a les limitacions vigents en aquell moment, com per exemple l’obligatorietat de portar mascareta. Tanmateix, la participació ha remuntat menys del que s’esperava i contrasta de nou amb els registres del 2017 i el 2015, en els moments més àlgids del procés, quan es va arribar a un 79,09% i a un 74,95%, respectivament, percentatges molt més elevats dels habituals fins llavors.

Pel que fa als vots nuls i en blanc, s’han mantingut en percentatges residuals. Els primers s’han reduït lleugerament, de l’1,44% del 2021 al 0,83 per cent provisional, mentre que els segons han tingut una tendència inversa, al passar del 0,83% a l’1,13, segons les últimes dades de l’escrutini.

Curiosament, tots els partits que han quedat fora del Parlament han rebut menys vots que els que hi ha hagut en blanc. Dins d’aquest particular rànquing, el guanyador ha estat el partit animalista Pacma, l’únic que ha superat l’1% amb més de 33.000 sufragis, mentre que Cs i Alhora, el partit liderat per Clara Ponsatí, s’han quedat en el 0,71 per cent i el 0,44%, respectivament.