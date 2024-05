Vox promet endurir l'oposició al “separatisme”

El líder de Vox, Santiago Abascal, i el candidat a Catalunya, Ignacio Garriga, van coincidir a celebrar ahir la “consolidació” de la seua formació a les urnes, amb els mateixos 11 diputats que ja tenia al Parlament. Vox no va desplegar la celebració que preveia a l’hotel del centre de Barcelona que havia llogat després de veure com el PP li arrabassava la quarta posició amb 15 diputats. Garriga va prometre a les 250.000 persones que han confiat en Vox que no els defraudarà i endurirà encara més l’oposició al “socialisme i el separatisme”.

Per la seua part, Abascal va carregar contra el PP, a qui va acusar d’estar “obsessionat” a fer “desaparèixer Vox”, i va assegurar que el creixement de la seua formació es traduirà en un millor resultat en les europees.La formació ultra havia preguntat a l’hotel Avenida Palace –on va celebrar amb els seus simpatitzants la nit electoral– si podria sortir al balcó en cas d’un bon resultat en aquests comicis, però finalment va descartar aquesta opció. La militància assistent –prop de 200 persones– que va omplir la sala d’actes de l’hotel només va corejar les consignes del partit just abans i durant la compareixença dels seus líders.