Nova Caledònia, en emergència arran dels primers morts a les revoltes

El president francès, Emmanuel Macron, va decretar ahir l’estat d’emergència a Nova Caledònia, després que l’arxipèlag autònom del Pacífic patís una segona jornada de revoltes que van provocar tres morts i ferides molt greus a un gendarme.

Macron va reunir d’urgència el seu Consell de Defensa abans de prendre aquesta decisió, destinada a tornar la calma a un territori sumit en el caos per l’adopció d’una reforma constitucional destinada a reformar el seu cens electoral, una cosa que no accepten els independentistes de l’illa.“Tota violència és intolerable i serà objecte d’una resposta implacable per garantir el retorn a l’ordre”, va indicar Macron en un comunicat difós per l’Elisi.El president es col·loca així al capdavant d’una crisi que va esclatar fa dos dies, quan a l’Assemblea Nacional de París va començar el debat sobre l’obertura d’un cens congelat des de l’any 1998, que impedia el vot a persones instal·lades a l’illa des d’aleshores.Macron va fer una crida a la calma i va exigir “la necessitat que es reprengui el diàleg polític”, per a la qual cosa va demanar al seu primer ministre, Gabriel Attal, que reuneixi a París les diferents forces polítiques de l’arxipèlag.