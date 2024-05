El primer ministre eslovac, en estat crític després de ser tirotejat

Eslovàquia va quedar ahir commocionada per l’atemptat contra el primer ministre, el populista Robert Fico, que es troba en estat “crític” després de rebre diversos trets quan es va atansar a saludar un grup de ciutadans a la localitat de Handlova, al centre del país. L’atac es va produir a les 13.00 GMT, després d’un Consell de Ministres a la localitat d’uns 17.000 habitants, quan Fico va anar a saludar desenes de veïns que es trobaven al costat de la Casa de la Cultura, on es va fer la reunió governamental.

En aquell moment, quan tenia el polític molt a prop, un home de 71 anys va treure una pistola i va disparar quatre o cinc vegades contra ell. L’agressor, que va ser detingut després dels trets, havia cridat abans a Fico: “Robo (Robert), atansa’t”.Una de les bales va tocar el polític a la cavitat abdominal, si bé alguns testimonis van assegurar que va rebre un impacte a l’estèrnum. Un comunicat del Govern va assenyalar que el seu estat és crític i que “les pròximes hores seran decisives”.La policia va identificar l’agressor com Juraj C., procedent de Levice i amb llicència d’armes. Segons la premsa eslovaca, el suposat atacant era membre d’un club literari. Fa vuit anys va anunciar a internet que estava recollint firmes per crear un partit polític anomenat Moviment Contra la Violència.Fa pocs dies, Fico havia acusat l’oposició liberal de crear un “clima d’hostilitat” contra el Govern, advertint que en un ambient així la violència era possible.Fico, de 59 anys, és una figura molt controvertida a Eslovàquia. Des del seu retorn al poder les seues polèmiques reformes, com la clausura de la Fiscalia Anticorrupció, que investigava casos vinculats amb el seu partit, i la intenció de tancar la ràdio televisió pública, han generat protestes multitudinàries.

El Parlament tramita també una llei sobre ONG –perquè revelin si reben finançament estranger– que l’oposició compara amb normes similars existents a Rússia i Hongria. Les controvertides mesures de Fico, considerat nacionalista i prorús, són vistes per l’oposició com un intent de consolidar el seu poder.

Zelenski ajorna el viatge a Espanya per centrar-se en Khàrkiv

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va confirmar ahir que ha decidit ajornar tots els seus viatges internacionals –que incloïen una visita a Espanya demà divendres– per centrar-se en la situació al nou front obert per Rússia a la regió nord-oriental de Khàrkiv.Les autoritats d’Ucraïna van anunciar ahir que part de les seues tropes a la regió de Khàrkiv, al nord del país, han hagut de ser replegades d’algunes posicions a causa dels notables avenços de les tropes russes a la zona des de fa diversos dies, i que a més han motivat el desplaçament de civils.Per la seua part, el president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que les forces del país registren des de principis d’any èxit rere èxit en la invasió d’Ucraïna, enmig d’una nova ofensiva russa concentrada particularment en la regió de Khàrkiv.