Sánchez descarta "completament" fer president a Puigdemont

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat "completament" que els socialistes vagin a donar suport al candidat de Junts, Carles Puigdemont, perquè sigui el nou president català, assenyala que no té majoria i per tant considera que "tots els camins condueixen a (Salvador) Illa", el candidat del PSC. Sánchez considera que Puigdemont ha d’"assumir la realitat" que indica que no hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, la primera vegada que passa en democràcia i per tant haurà d’adonar-se que no té opcions i que l’únic candidat viable per presidir Catalunya és Illa. "Li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha assenyalat el cap de l’Executiu en una entrevista a La Sexta. Sánchez ha fet aquestes declaracions després de les eleccions catalanes de diumenge passat en les quals el PSC va ser primera força amb 42 escons i en la qual les forces independentistes no van aconseguir majoria absoluta al Parlament.

No hi ha majoria independentista

Així, assenyala que Puigdemont es troba en una situació molt semblant a la que va viure el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo després de les eleccions generals del 23 de juliol, quan no va poder governar perquè no sumava una majoria parlamentària. En aquest sentit diu que el líder de Junts volia guanyar les eleccions, sumar majoria parlamentària independentista al Parlament de Catalunya "i no ha aconseguit ni una cosa ni l’altra", segons ha remarcat. "Per tant, li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha apuntat abans d’assenyalar que "tots els camins, al final, condueixen al mateix protagonista, que és el guanyador de les eleccions i que és Salvador Illa".

En la mateixa línia ha subratllat que el resultat a Catalunya deixa diverses coses clares, per primera vegada en quaranta anys els partits nacionalistes o independentistes no sumen majoria, l’opció que va guanyar les eleccions "ha apostat clarament per l’entesa" i a més hi ha una opció "progressista" que "suma 68 escons" amb referència a la suma de PSC, ERC i Comuns-Sumar. A més assenyala que la dreta i la ultradreta continuen sent "minoritaris" i a més qüestiona el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, si pensa donar suport a una hipotètica investidura d’Illa. Sánchez ha posat en qüestió l’estratègia del PP de "copiar el discurs xenòfob de Vox", perquè els de Santiago Abascal han mantingut el nombre d’escons que tenien.

Catalunya no acceptaria una repetició electoral

D’altra banda, respecte als efectes que el resultat a Catalunya pot tenir per a la governabilitat d’Espanya, ja que el govern executiu necessita els suports d’ERC i Junts al Congrés dels Diputats per mantenir la seua majoria, Sánchez considera que són "plànols diferents" advoca per donar temps a les forces polítiques però no veu en risc els seus suports. El president considera en aquest sentit que la societat catalana està dient a les urnes que cal recolzar al govern de coalició, ja que en les generals del 23 J les dos forces més votades van ser PSOE i Sumar. En els resultats del 12 M, Sánchez veu que els catalans volen ser "part activa" de la construcció de l’Espanya "plural i diversa" que afronta els debats actuals des d’una visió progressista.

En tot cas, té molt clar que la societat catalana "no acceptaria una repetició electoral" i per tant apel·la a la "responsabilitat" dels partits perquè hi hagi un nou govern liderat per qui va guanyar les eleccions i a més, segons afirma, té els números per tirar endavant una investidura. No obstant, Sánchez diu que en aquests dies no ha parlat ni amb Puigdemont ni amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras ni tampoc no han intercanviat missatges de manera indirecta i assenyala que els partits tenen els seus processos interns i les seues etapes.