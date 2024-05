Xi i Putin reforcen l'associació estratègica davant d'Occident

Els líders xinès i rus, Xi Jinping i Vladímir Putin, van deixar ahir clara la seua bona sintonia durant la trobada a Pequín, un cara a cara que allunya les esperances occidentals que Pequín pressioni Moscou perquè trepitgi el fre a Ucraïna.

Xi va sostenir en una declaració a la premsa posterior a la reunió que, amb tot, les dos parts estan d’acord que “una solució política” a la guerra a Ucraïna és “el camí correcte”.Aquesta solució passaria, segons ha demanat la Xina en els últims mesos, per celebrar una conferència “reconeguda per totes les parts” per reprendre el diàleg en un moment en què les tropes russes avancen pràcticament diàriament sobre la regió de Khàrkiv.A més, el president xinès va traslladar al seu homòleg rus que la Xina i Rússia faran “preservar la justícia al món”.Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar després de reunir-se amb el cap de l’Exèrcit i altres comandaments militars a Khàrkiv que la situació està sota control malgrat els atacs russos.