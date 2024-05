Milei busca inversors i sumar suports a Madrid

El president argentí, Javier Milei, es va reunir ahir a Madrid amb alts directius d’empreses espanyoles amb forta presència a l’Argentina, com Telefónica, BBVA, Mapfre i Indra. La trobada forma part de la visita del mandatari a Espanya, on va arribar divendres per participar avui en la convenció Europa Viva 24, organitzada per Vox per obrir la precampanya per a les eleccions europees i que reunirà figures rellevants del seu espai polític com Marine Le Pen. El cap de llista de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, va assegurar que la seua formació és l’“única a reunir desenes de líders polítics” per “fer front a la política globalista que s’imposa sobre les nacions sobiranes”.

Mentrestant, unes 200 persones es van manifestar a Madrid contra la visita de Milei i per protestar contra el “conclave feixista” organitzat per Vox.