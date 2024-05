Estat Islàmic s'atribueix l'atemptat de l'Afganistan

Estat Islàmic es va atribuir ahir l’atemptat a l’Afganistan que va deixar tres turistes catalans morts, segons va publicar la mateixa organització per Telegram i van confirmar agències de notícies. Segons el mitjà afganès Almirsad, el suposat autor havia estat sota vigilància de les autoritats afganeses per suposadament pertànyer a una agència d’intel·ligència estrangera.

Diplomàtics espanyols van aterrar ahir a Kabul i treballaven per agilitzar els tràmits per a la repatriació dels morts divendres a la ciutat de Bamian. També estan en contacte amb l’hospital de la capital afganesa, on està ingressada la dona d’uns 80 anys i veïna de Bilbao que va resultar ferida en l’atac i que evoluciona favorablement. Mentrestant, els altres dos espanyols que van resultar il·lesos en l’atemptat estan ja fora de l’Afganistan, segons fonts del ministeri d’Afers Estrangers. Un va sortir ahir al matí mentre que el segon va abandonar el país hores després de decidir estar-s’hi durant més temps “pel seu desig” per fer “unes gestions personals”.D’altra banda, més d’un centenar de persones es van concentrar ahir a Terrassa per condemnar la mort de la farmacèutica de la ciutat que va morir en l’atac terrorista, al costat de la seua mare. Amics i coneguts de la víctima, així com regidors i portaveus municipals es van afegir a l’acte. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va assegurar que la capital vallesana i el barri de les Arenes, on es trobava la farmàcia que regentava la dona, estan “consternats” i va exigir a les instàncies internacionals i a l’Audiència Nacional que “accelerin al màxim la investigació” per aclarir els fets i que “els culpables paguin per aquest crim”.La víctima de Terrassa, de 31 anys d’edat, va perdre la vida juntament amb la seua mare, de 65 i propietària de la farmàcia de l’estació de Sants de Barcelona, i un home de Girona, de 63 anys, un enginyer jubilat que havia treballat a l’empresa química Covestro a Tarragona.