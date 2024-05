Assange aconsegueix evitar per ara l'extradició als EUA des del Regne Unit

La Justícia britànica ha donat un baló d’oxigen al periodista australià Julian Assange i ha frenat per ara la seua extradició als EUA, que el reclama des del 2019 per 18 delictes d’espionatge i intrusió informàtica arran de les revelacions de Wikileaks, el portal que ell va fundar. Concretament, el Tribunal Superior de Londres va decidir ahir que mereixen sotmetre’s a un judici en apel·lació als arguments de la defensa que Assange serà discriminat per la seua nacionalitat no nord-americana, ja que no se li assegura que pugui emparar-se amb la Primera Esmena de la Constitució del país, que protegeix la llibertat d’expressió. La tercera garantia sí que va ser acceptada i no es recorrerà, en què Washington es comprometia a no aplicar-li la pena de mort. D’aquesta manera, Assange, que es troba reclòs a la presó britànica de Belmarsh, disposarà ara de diversos mesos per preparar la seua apel·lació, que en principi se centrarà en si els tribunals nord-americans protegiran, o no, el seu dret a la llibertat d’expressió. Els representants d’Assange van advertir durant la visita d’ahir que, encara que Washington brindi garanties al fundador de Wikileaks, la Justícia nord-americana podria aplicar la llei “independentment del que faci o digui l’Executiu”. Per la seua part, el Govern dels EUA va insistir que la Justícia nord-americana “tindrà degudament en compte aquesta solemne garantia donada en el curs de les relacions internacionals”. Stella Assange, la dona del periodista, va celebrar que la Justícia britànica ha pres “la decisió correcta” i va instar els EUA a deixar el cas. El fundador de Wikileaks ha defensat sempre que les informacions revelades el 2010 van servir per destapar crims de guerra comesos pels EUA.