Una dona mor apunyalada a peu de carretera

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’una dona de 29 anys al municipi barceloní d’Esparreguera. La policia catalana va explicar ahir que diumenge, cap a les 20.45 hores, va rebre un avís que hi havia una dona ferida en un voral d’una carretera de la localitat.

El mateix testimoni va informar que, abans de trobar la dona, va veure un cotxe marxar a tota velocitat del lloc dels fets. Efectius dels Mossos i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van dirigir llavors al lloc i van realitzar les primeres maniobres de reanimació la víctima. Tanmateix, els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Encara que en un primer moment es va apuntar la hipòtesi d’un accident de trànsit, els agents van descobrir que aquesta presentava múltiples ferides d’arma blanca, incompatibles amb la teoria inicial. Els investigadors, que no descarten que pugui tractar-se d’un cas de violència masclista, buscaran potencials càmeres de seguretat a la zona del lloc dels fets per intentar identificar els vehicles que van circular per aquesta zona. La policia catalana no ha donat més informació sobre els fets més enllà que la víctima ha estat identificada i la seua mare ha estat citada a comissaria per prestar declaració com a testimoni, segons va avançar ahir el digital El Caso.

En un altre ordre de coses, la Policia Nacional va detenir diumenge un home de nacionalitat xinesa que va intentar apunyalar la seua esposa en un carrer del madrileny districte de Latina per intentar impedir que treballés en un basar. L’arrestat havia protagonitzat altres episodis violents, però no tan greus, i va explicar que no volia “per vergonya” que la seua dona treballés en un basar que no era de la seua propietat.