La mort del president iranià obre el debat de la successió al poder

Les autoritats de l’Iran van confirmar ahir la mort del seu president, Ebrahim Raisi, i del ministre d’Exteriors, Hossein Amir-Abdollahian, en l’accident d’helicòpter en el qual viatjava diumenge. La Mitja Lluna Roja iraniana va informar ahir de la troballa de les restes incendiades de l’helicòpter en el qual viatjava Raisi, de les quals només va poder recuperar els cadàvers.

El president tornava a Teheran després d’inaugurar una presa juntament amb el seu homòleg azerbaidjanès, Ilham Aliyev, a la frontera entre els dos països. L’aparell va haver d’efectuar un “aterratge forçós” a la zona muntanyosa de Varzaqan, enmig de condicions climatològiques molt adverses, en una intensa pluja i boira.El líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, va aprovar que el vicepresident primer, Mohammad Mokhber, sigui nomenat president interí del país, com marca la Constitució fins a celebrar eleccions en 50 dies, i va declarar cinc dies de dol nacional. A més, el fins ara viceministre d’Exteriors Ali Bagheri Kani ha estat nomenat com a cap de la diplomàcia iraniana en substitució d’Abdollahian.L’exministre d’Exteriors Mohamed Javad Zarif va assenyalar els EUA com a responsable de la mort de Raisi per la falta de peces de recanvi d’aeronàutica per culpa de l’embargament i sancions nord-americanes.Raisi, de 63 anys, era un clergue musulmà que molts consideraven possible successor de Khamenei. Durant la seua presidència, que va assumir el 2021, va augmentar la repressió al país i va intensificar les polítiques d’ús obligatori del vel islàmic, a més de reprimir amb duresa les protestes per la mort de la jove Jina Mahsa Amini.La notícia de la mort de Raisi va generar una àmplia pena als països àrabs i condolences generalitzades a Occident. En canvi, l’ambaixador israelià davant de l’ONU, Gilad Erdan, va criticar que el Consell de Seguretat de l’ONU guardés un minut de silenci, i va preguntar: “Què serà el següent? Un minut de silenci per Hitler?”La mort de Raisi obliga a buscar un futur substitut de Khamenei, de 85 anys, en el que es presenta com a noves dificultats per als ultraconservadors a l’Iran.