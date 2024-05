Pedro Sánchez acusa Milei de no estar “a l'altura” i li exigeix una rectificació pública

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va tornar ahir a exigir una disculpa pública al president de l’Argentina, Javier Milei, després que digués “corrupta” a la seua dona, Begoña Gómez, i va avisar que, si no es produeix, la resposta d’Espanya estarà “a l’altura de la dignitat de la democràcia espanyola i als llaços de germandat” que uneixen els dos països.

Sánchez va afirmar que Milei no va estar “a l’altura” amb les seues declaracions i va voler separar les seues paraules del poble argentí. “Soc plenament conscient que qui ahir va parlar no ho va fer en nom del gran poble argentí. En canvi el que vam viure ahir [per diumenge] a Madrid sí que parla del risc que representa aquesta internacional ultradretana”, va indicar.El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va traslladar ahir a l’ambaixador de l’Argentina a Madrid, Roberto Bosch, l’exigència d’una “rectificació pública” per part del president del seu país arran de les seues declaracions sobre la dona de Sánchez.La crisi diplomàtica entre Espanya i l’Argentina va agitar el tauler polític amb un encreuament de retrets entre el Govern central, PP i Vox.En un acte per presentar el programa del PP a les eleccions europees, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, es va referir a l’assumpte carregant tant contra Sánchez com contra Milei per una “escalada verbal que no condueix enlloc” i de la qual el principal partit de l’oposició es va desmarcar.Tanmateix, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va qualificar de “preocupant” que el PP “participi” en l’“estratègia” d’insults, crispació i odi que va atribuir a la ultradreta.A les files de Vox, Santiago Abascal va carregar contra el PP al considerar que s’ha quedat “sense aliats” i que se suma una vegada més a la “pinça” amb el PSOE en la polèmica perquè creu que els socialistes marquen als populars l’agenda internacional. Sumar va considerar que Feijóo està “absolutament desqualificat” per governar Espanya per no haver sortit immediatament a defensar el seu país i el seu Executiu i va carregar contra les empreses que es van reunir amb Milei. Empreses espanyoles que van mantenir un encontre dissabte passat amb el president de l’Argentina, entre aquestes Telefónica, BBVA, Santander, Naturgy, Iberia o Abertis, van rebutjar de ple les declaracions del mandatari contra el president del Govern espanyol i la seua dona.

L’Argentina acusa Espanya d’elevar “de mala fe” la tensió

El Govern de l’Argentina va negar ahir que existeixi un “problema diplomàtic” i va acusar les autoritats espanyoles d’elevar “de mala fe” les tensions pel que seria un tema d’índole “personal” entre Milei i Sánchez, al qual va instar a demanar disculpes per la “cascada d’insults” abocada per membres del seu gabinet. El portaveu de Milei, Manuel Adorni, es va mostrar “absolutament sorprès” per l’escalada de les tensions i va assenyalar de fet que “l’origen de tot plegat va ser una cascada d’insults del Govern espanyol”, al·ludint a les declaracions del ministre de Transport, Óscar Puente, sobre el suposat consum de “substàncies”. En aquest sentit, va afirmar que Milei es va limitar en el discurs de diumenge a “defensar els valors que van fer d’Occident una terra pròspera” i va qüestionar que el Govern de Sánchez vulgui “fer-se càrrec” de les crítiques abocades sobre el socialisme o sobre la corrupció.